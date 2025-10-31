Contactanos
Piedras Negras

Cumplen orden de aprehensión por abuso sexual en Villa Real; víctima es una menor de 15 años

Por Exzael Becerril - 31 octubre, 2025 - 05:39 p.m.
PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Autoridades de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron en esta ciudad a un hombre identificado como Diego "N", señalado por el delito de abuso sexual en agravio de una menor de edad.

La denuncia fue presentada en el Centro de Empoderamiento de la Mujer por una joven de 15 años, quien reportó los hechos ocurridos en junio en la colonia Villa Real.

Tras reunir los elementos de prueba, el Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión, la cual fue ejecutada por agentes investigadores. El detenido ya fue puesto a disposición del juez que llevará la audiencia inicial para determinar su situación legal.

"El proceso se realiza conforme a derecho y con pleno respeto a las víctimas", aseguró el coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez.

