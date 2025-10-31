Mínimo ausentismo escolar pese al frío en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Pese a las bajas temperaturas registradas este jueves, y con la reunión del Consejo Técnico Escolar programada para este viernes 31, el ausentismo en las escuelas fue mínimo, informó Luis Costilla, director de Servicios Educativos Regionales en Piedras Negras.

El funcionario explicó que, aunque se esperaba que algunos padres aprovecharan para tomar un fin de semana largo, la asistencia fue normal en la mayoría de los planteles.

"No se registró un ausentismo marcado; las clases se desarrollaron con normalidad. La mayoría de las escuelas realizaron hoy sus actividades del Día de Muertos, lo que llamó mucho la atención de los niños por la tradición que representa esta fecha", señaló Costilla.

Destacó además que las actividades culturales y alusivas al Día de Muertos contribuyeron a mantener el interés de los alumnos y una buena participación.

"Fue un día normal; no hubo reportes de ausencias significativas. Ya viene un fin de semana de tres días por el Consejo Técnico, pero hoy los niños asistieron con entusiasmo", apuntó.