Repartidor denuncia a policías por presunto robo de dinero tras su detención en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Un joven repartidor de agua purificada fue detenido por elementos de la Policía Estatal de Coahuila (PEC), quienes presuntamente le colocaron droga y se quedaron con 16 mil 500 pesos que llevaba consigo producto de su trabajo diario.

El detenido fue identificado como Brayan Nathaly Rodríguez Vázquez, de 18 años, quien se encontraba cobrando facturas a bordo de una camioneta de la empresa La Purísima cuando fue interceptado por agentes estatales sobre la calle Xicoténcatl, en la zona Centro de Piedras Negras.

De acuerdo con el testimonio de su padre, Marcos González, los policías informaron al joven que habían encontrado droga durante la revisión, pese a que él negó cualquier relación con narcóticos. Brayan logró comunicarse con su patrón y con su familia para indicarles su ubicación, señalando que estaba siendo insultado por los oficiales.

Según la denuncia, los agentes no reportaron los 16 mil 500 pesos que el joven llevaba consigo por concepto de cobros de agua. Solo 2 mil pesos fueron entregados a su madre, mientras que otros mil 500 pesos permanecieron en su poder, sin que se aclarara el destino del resto del dinero.

El padre del detenido aseguró que su hijo no consume drogas y que está dispuesto a someterse a pruebas de antidoping para demostrarlo. "Primero queremos saber cuál es su situación legal y evitar que lo trasladen al penal. Tememos por su seguridad y la de nuestra familia", expresó.

La familia presentó videos, audios y comprobantes de cobro que respaldarían su versión de los hechos, mismos que serán aportados ante la Fiscalía General del Estado, donde solicitarán una investigación contra los policías involucrados.