Escasez de ganado mexicano eleva precios de la carne en el sur de Estados Unidos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La falta de ganado mexicano por el cierre a la exportación está provocando un alza en el precio de la carne en entidades del sur de Estados Unidos, como Texas, afirmó el presidente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila, Abel Ayala Flores. El dirigente confió en que, ante esta situación y las condiciones sanitarias favorables en el centro y norte de México, pronto pueda reanudarse el cruce de ganado en pie hacia la Unión Americana.

"Hemos venido percibiendo en las últimas dos semanas una urgencia bastante notoria de algunas entidades del sur de Estados Unidos que requieren el ganado mexicano; incluso hay preocupación de las autoridades estadounidenses porque esto está haciendo que el precio de la carne suba excesivamente", puntualizó Ayala Flores.

El líder ganadero recalcó que existen condiciones sanitarias y argumentos sólidos para que la frontera con Estados Unidos pueda reabrirse a la exportación de ganado "a la brevedad", ya que no hay ninguna razón sanitaria que impida esta medida.

Ayala Flores adelantó que el próximo lunes 3 de noviembre, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, estará en México para reunirse con su homólogo, Julio Berdegué, encuentro en el que confió se autorice a los ganaderos mexicanos reanudar la exportación de ganado en pie.