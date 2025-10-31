Identifican a presuntos responsables del ataque con machete en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La Fiscalía General de Justicia del Estado informó avances en las investigaciones por la agresión con machete registrada en la colonia Valle Escondido, donde resultó herido Héctor Adrián Barrera Garza, quien ya fue dado de alta del Hospital General Doctor Salvador Chavarría.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, detalló que, aunque todavía no se han efectuado detenciones, las entrevistas realizadas a familiares y testigos han permitido identificar a los presuntos responsables.

"Se cuenta con información suficiente que podría derivar en detenciones en los próximos días", declaró Gómez Rodríguez.

Agentes investigadores y peritos continúan con la recolección de indicios en la zona del ataque, mientras se analizan los posibles vínculos entre la víctima y los agresores.

La Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación y no descarta solicitar órdenes de aprehensión en cuanto se concluyan las diligencias correspondientes.