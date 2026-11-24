PIEDRAS NEGRAS, COAH: Diez personas fueron detenidas en dos acciones de investigación realizadas en distintos sectores de Piedras Negras, donde autoridades ministeriales indagan posibles puntos de venta de narcóticos y no descartan nuevos arrestos.

Las intervenciones fueron efectuadas por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Policía Civil de Coahuila, como parte de las labores de inteligencia y seguimiento a carpetas de investigación.

De acuerdo con la información proporcionada por el coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, uno de los procedimientos se llevó a cabo en la colonia Nueva Americana, donde fueron detenidas cuatro personas: dos hombres y dos mujeres, por su probable participación en el delito de posesión de narcóticos.

En un segundo evento, desarrollado en la colonia Mundo Nuevo, seis personas fueron aseguradas por los delitos de posesión de narcóticos y violencia contra miembros de seguridad e instituciones.

Los detenidos fueron identificados como Celestino, Cristel, Jessica, Jesús, Arturo, Francisco, Emmanuel, Alonso, Diamantina y Juan N.

Gómez Rodríguez explicó que el Ministerio Público inició las carpetas de investigación correspondientes, con el propósito de reunir los datos de prueba y establecer la probable participación de cada uno de los detenidos.

Añadió que la autoridad ministerial deberá resolver su situación jurídica dentro del plazo constitucional de 48 horas, una vez que concluya la integración inicial de las investigaciones.

El funcionario señaló que las indagatorias también buscan identificar inmuebles posiblemente utilizados para la distribución de estupefacientes, lo que podría derivar en solicitudes de cateo ante un juez.

Estas acciones forman parte de las estrategias de investigación que se han mantenido durante el año, por lo que no se descartan nuevas detenciones ni el aseguramiento de narcóticos en otros sectores de la ciudad.