PIEDRAS NEGRAS, COAH: La intervención de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) se activó tras recibir el reporte de un probable caso de abuso sexual entre dos menores de edad, ocurrido en el sector Praderas de Piedras Negras.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del señalamiento y que, debido a que ambos involucrados son niños, la dependencia especializada en protección infantil asumirá las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con los primeros reportes, la presunta víctima tiene 9 años, mientras que el menor señalado por su probable participación en los hechos tiene 7 años.

Tras conocer la situación, personal de la PRONNIF acudió para activar los protocolos de protección y atención. Entre las acciones previstas se encuentra citar a los padres de familia o tutores de ambos niños, a fin de conocer las circunstancias del caso y evaluar sus respectivos entornos familiares.

Gómez Rodríguez explicó que la procuraduría también determinará las medidas de protección y el seguimiento psicológico que corresponda, de acuerdo con las necesidades de los menores.

El funcionario precisó que, por la edad del niño señalado, no existe posibilidad de someterlo a un proceso penal, por lo que la atención del caso se desarrollará bajo los mecanismos de protección infantil y las atribuciones de la PRONNIF.