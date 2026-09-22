Fiscalía define situación jurídica de detenido tras persecución en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Fiscalía General del Estado continúa con las diligencias para definir la situación jurídica de Raúl N., detenido tras la persecución policiaca registrada la madrugada del domingo, que terminó con tres vehículos dañados y una persona lesionada.

Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador del Ministerio Público, informó que el detenido es investigado por los delitos de conducción de vehículo en estado indebido y daños, luego de que presuntamente protagonizara el percance en el cruce de las calles Periodistas y 16 de Septiembre.

Acciones de la autoridad

El funcionario explicó que actualmente se recaban los datos de prueba necesarios para esclarecer cómo ocurrió el accidente, además de que se encuentra pendiente el dictamen de tránsito terrestre.

Uno de los puntos que deberá determinar la autoridad es la clasificación jurídica de las lesiones sufridas por una persona de aproximadamente 20 años, quien permanece hospitalizada en esta ciudad y cuyo estado de salud se reporta como estable.

Gómez Rodríguez señaló que la Fiscalía espera recibir el certificado médico de la persona lesionada, ya que este documento permitirá establecer con precisión la gravedad de las lesiones y, con ello, determinar las consecuencias jurídicas correspondientes.

Detalles confirmados

El detenido permanece a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, mientras continúan las investigaciones para establecer su responsabilidad por los daños ocasionados y las lesiones derivadas del percance.

La autoridad ministerial indicó que, una vez que se cuente con los dictámenes y certificados correspondientes, se podrá determinar la clasificación legal de los hechos y avanzar en la resolución de la situación jurídica del detenido.