Disfrutan 3 mil personas de “Navidad es México 2022”

ALLENDE, COAH. - Más de tres mil personas vivieron, disfrutaron y se contagiaron de la alegría navideña, por el paso del Desfile “Navidad es México Allende 2022”, contando con personajes ataviados con indumentaria típica mexicana.

El desfile navideño fue encabezado por el alcalde José Díaz Gutiérrez y su esposa Laura Cristina Saldívar Hernández, Cabildo Infantil y Municipal, así como funcionarios, al tiempo de repartir saludos al público que ya esperaba los contingentes alegóricos, comenzando la Av. Carranza y siguiendo el recorrido por la principal calle Juárez para culminar en la explanada de la Plaza Principal.

El espectáculo navideño continuó con la presentación de los grupos de baile Show Dance de Medellín, Colombia con la bachata, la salsa y el merengue, así como al grupo Vallarta Azteca de Puerto Vallarta, Jalisco con sus bailes folclóricos, llevándose el aplauso y la admiración de los cientos de personas.

En la celebración del tradicional evento navideño, se premió a las y los estudiantes que personificaron las fantasías navideñas y los contingentes mejor decorados para la ocasión.

De acuerdo a los resultados del Jurado Calificador integrado por Erika Villarreal Delgado, Raquenel Guevara Delgado y Abraham Rodríguez Ramos, las escuelas que aportaron mayor colorido y luz en el Desfile Navidad México 2022, fueron primer lugar la Primaria Miguel Hidalgo TV, el segundo fue para la Secundaria Técnica No. 10 y por último el tercer lugar para la Secundaria Antonio Machado.

Luego de la entrega de premios y reconocimientos a los cuadros navideños, el alcalde José Díaz Gutiérrez agradeció a nombre del Ayuntamiento de Allende 2022-2024 la participación y aportación de la gente de la iniciativa privada, comercios, empresas y particulares, las propias dependencias municipales y desde luego a las escuelas locales.

Por la organización del festival y desfile navideño mexicano, el alcalde agradeció efusivamente a la directora de cultura, Adriana Saldívar Martínez y al director de eventos artísticos, Raúl Rueda.

La noche de este viernes, por tratarse del primer Desfile Navidad México, fue todo un éxito gracias a la concurrencia de más de tres mil familias que acudieron a presenciar el bello espectáculo que da inicio a las fiestas navideñas y la llegada del año nuevo.