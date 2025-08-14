Dron estadounidense que sobrevoló el Valle de Bravo entró por Piedras Negras

Piedras Negras, Coah. – Un dron estadounidense ingresó al territorio mexicano por Piedras Negras, Coahuila, y sobrevoló varias regiones del país, incluyendo Valle de Bravo, como parte de un operativo conjunto entre los gobiernos de México y Estados Unidos, confirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El funcionario detalló que la aeronave, un modelo MQ-9B Sky Guardian fabricado por General Atomics Aeronautical Systems , fue solicitada por autoridades mexicanas para realizar labores de investigación y vigilancia , descartando que se tratara de una operación militar no autorizada.

El dron despegó desde San Angelo, Texas , y sobrevoló los estados de Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro y Michoacán , antes de llegar a su objetivo principal en el Estado de México . Su misión se centró en tareas de inteligencia y reconocimiento , particularmente en zonas boscosas estratégicas de Valle de Bravo y Tejupilco , donde operan grupos delictivos.