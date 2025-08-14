Pleito conyugal llega a la Fiscalía: Él la acusa de despojo, ella de robo

Piedras Negras, Coah. – Lo que comenzó como una relación de pareja terminó en un doble enfrentamiento legal. Víctor Armando “N” denunció ante el Ministerio Público a su esposa, Mónica “N”, por violencia familiar verbal y por presuntamente apoderarse de su vivienda y pertenencias mientras él se encontraba hospitalizado tras una cirugía a corazón abierto.
De acuerdo con su declaración, ambos vivían en una casa de la colonia Año 2000. Tras sufrir un infarto, fue trasladado a Monterrey para ser intervenido quirúrgicamente, acompañado por su esposa. Sin embargo, asegura que ella lo abandonó en el hospital y regresó sola a Piedras Negras.
Al recibir el alta médica y regresar a su domicilio, relató, encontró las chapas y candados cambiados, lo que le impidió ingresar y recuperar sus bienes. La Fiscalía abrió una carpeta de investigación y, con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal, logró que Víctor Armando recuperara algunos objetos personales, aunque el conflicto podría escalar a un procedimiento de índole familiar.
En respuesta, Mónica “N” también acudió a la Fiscalía para denunciar a su esposo por robo y daños a teléfonos celulares. Negó haberlo abandonado y afirmó que, desde el inicio de su relación hace dos años, ha sido ella quien ha sostenido económicamente a la familia.
“Yo solo pido que se aclare y se investigue para llegar a un buen acuerdo y terminar con esta relación”, declaró Mónica, quien pidió que el caso se resuelva conforme a derecho.