Pleito conyugal llega a la Fiscalía: Él la acusa de despojo, ella de robo

Piedras Negras, Coah. – Lo que comenzó como una relación de pareja terminó en un doble enfrentamiento legal. Víctor Armando “N” denunció ante el Ministerio Público a su esposa, Mónica “N” , por violencia familiar verbal y por presuntamente apoderarse de su vivienda y pertenencias mientras él se encontraba hospitalizado tras una cirugía a corazón abierto .

De acuerdo con su declaración, ambos vivían en una casa de la colonia Año 2000 . Tras sufrir un infarto, fue trasladado a Monterrey para ser intervenido quirúrgicamente, acompañado por su esposa. Sin embargo, asegura que ella lo abandonó en el hospital y regresó sola a Piedras Negras.

Al recibir el alta médica y regresar a su domicilio, relató, encontró las chapas y candados cambiados , lo que le impidió ingresar y recuperar sus bienes. La Fiscalía abrió una carpeta de investigación y, con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal , logró que Víctor Armando recuperara algunos objetos personales, aunque el conflicto podría escalar a un procedimiento de índole familiar .

En respuesta, Mónica “N” también acudió a la Fiscalía para denunciar a su esposo por robo y daños a teléfonos celulares. Negó haberlo abandonado y afirmó que, desde el inicio de su relación hace dos años, ha sido ella quien ha sostenido económicamente a la familia.