Vinculan a proceso a "El Chacorta" por asalto violento en Oxxo en el centro de PN

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Raúl Eduardo "N", alias "El Chacorta" o "El Lobo", fue vinculado a proceso y trasladado al penal de Piedras Negras como parte de las investigaciones por el asalto con violencia a una sucursal Oxxo ubicada en la colonia Central.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que el juez determinó imponer prisión preventiva justificada, al considerar que existen pruebas sólidas en su contra.

El detenido permanecerá en reclusión hasta su siguiente audiencia, programada dentro de dos meses, tiempo en el que se cerrará la carpeta de investigación.

Asimismo, las autoridades analizan su posible relación con otros atracos cometidos en la ciudad, por lo que no se descarta que enfrente nuevos cargos en las próximas semanas.