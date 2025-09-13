Arranca la Copa PRI 2025 de Futbol 7 en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El Comité Municipal del PRI anunció el inicio de la Copa PRI 2025 de Futbol 7, que se celebrará a partir del próximo 17 de septiembre en los campos deportivos de la colonia Infonavit Río Grande.

El dirigente tricolor en la ciudad, Nicanor Moyeda Frías, acompañado por el promotor deportivo y militante Martín Beltrán Canseco, detalló que el torneo reunirá a alrededor de mil futbolistas locales.

"Para el PRI el deporte no es solo una actividad recreativa, es un espacio de convivencia, valores y unión social; por eso hemos decidido organizar este torneo", declaró Moyeda.

Por su parte, Beltrán Canseco informó que en la competencia participarán 32 equipos, cada uno de los cuales recibirá un balón de futbol. Además, los primeros ocho lugares serán premiados con uniformes completos para 12 jugadores por equipo.

El torneo se organizará en 8 grupos de 4 equipos, y los dos primeros lugares de cada grupo avanzarán a la fase de octavos de final.