PIEDRAS NEGRAS, COAH: Dos hombres fueron detenidos mediante órdenes de aprehensión por delitos de violación y robo a vivienda, respectivamente; ambos quedaron sujetos a prisión preventiva, informó la Fiscalía General del Estado en la Región Norte Uno.

Detención de Leobardo Rosales Esquivel por violación

El delegado de la Fiscalía, Rigoberto Raúl Rodríguez, detalló que uno de los mandamientos judiciales fue cumplimentado contra Leobardo Rosales Esquivel, de 28 años, por hechos de violación y violación impropia ocurridos en la colonia Tierra y Esperanza.

Tras ser presentado ante un juez, se le formuló imputación; sin embargo, su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la continuación de la audiencia inicial quedó programada dentro de las siguientes 144 horas. Mientras se define su situación jurídica, permanecerá bajo prisión preventiva.

Arresto de JesúS Rafael Valdéz Vázquez por robo a vivienda

En un segundo caso, agentes de Investigación Criminal detuvieron a Jesús Rafael Valdéz Vázquez por su probable participación en un robo a casa habitación cometido en el municipio de Allende. El imputado fue vinculado a proceso y el juez estableció dos meses para la investigación complementaria, además de imponerle prisión preventiva justificada.

Rodríguez Ríos señaló que las investigaciones continuarán conforme a las instrucciones del fiscal general, Federico Fernández Montañez, con el objetivo de esclarecer los hechos denunciados ante el Ministerio Público.