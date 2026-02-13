Cateos en la colonia Altamira dejan dos detenidos y decomiso de cristal

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un operativo coordinado entre corporaciones de seguridad derivó en la detención de dos personas y el aseguramiento de droga conocida como cristal durante la ejecución de dos cateos en la colonia Altamira, en Piedras Negras.

Las acciones se realizaron durante la madrugada de este jueves por personal de la Agencia de Investigación Criminal, con apoyo de la Policía Civil Coahuila y la Guardia Nacional, tras una denuncia ciudadana que motivó la autorización judicial para intervenir dos viviendas localizadas en la calle Prolongación Matamoros.

El operativo se llevó a cabo en la madrugada del jueves en la colonia Altamira.

Durante el desarrollo del operativo, el área fue acordonada mientras se efectuaban las revisiones en los domicilios señalados, donde se logró asegurar el narcótico, sin que hasta el momento se haya dado a conocer la cantidad exacta.

Las detenciones se realizaron tras una denuncia ciudadana que motivó los cateos.

Las personas detenidas y la droga quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las indagatorias para determinar su situación legal.

La droga asegurada y los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.