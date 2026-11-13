Procesan a dos por asaltar tiendas OXXO

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Dos hombres señalados por participar en robos a tiendas de conveniencia en Piedras Negras enfrentarán sus procesos penales desde el Centro Penitenciario, luego de que un juez determinó vincularlos a proceso e imponerles prisión preventiva justificada.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte Uno, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, confirmó que las resoluciones judiciales se obtuvieron tras las audiencias correspondientes, en las que se presentaron datos de prueba contra ambos imputados.

Los acusados fueron identificados como Edgar Eduardo N., conocido como "El Orejón", y Luis Andrés N., de 32 años. Para ambos se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Detalles de los robos en OXXO

Los expedientes corresponden a hechos distintos. En el primero, Edgar Eduardo N. fue detenido tras ser señalado por ocasionar daños en un establecimiento OXXO de la colonia Los Laureles, donde presuntamente tomó varios botes de cerveza.

El segundo caso involucra a Luis Andrés N., quien fue arrestado por su probable participación en un asalto con violencia a una tienda de la misma cadena comercial, ubicada en la colonia Valle de las Flores. En ese establecimiento fueron sustraídos 800 pesos.

Proceso judicial y prisión preventiva

Con la vinculación a proceso, ambos permanecerán recluidos en el penal local mientras la Fiscalía continúe con las diligencias para fortalecer las acusaciones, informó Rodríguez Ríos.