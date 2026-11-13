Indagan acoso sexual contra alumna del CBTIS 34

PIEDRAS NEGRAS, COAH: Una denuncia por presunto acoso sexual contra una estudiante de 17 años del CBTIS 34 derivó en una investigación de la Fiscalía General de Justicia, luego de que la adolescente señalara a un docente del plantel como responsable de hostigamientos reiterados.

El caso fue denunciado por la joven ante la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) estatal, a donde acudió el pasado miércoles acompañada de su madre para solicitar la intervención de las autoridades.

Denuncia y respuesta de las autoridades

De acuerdo con la denuncia, los presuntos actos de acoso ocurrían dentro de las instalaciones educativas, principalmente durante las clases impartidas por un profesor identificado como Carlos N.

Al respecto, el delegado de la Fiscalía General de Justicia en la Región Norte, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que la dependencia tuvo conocimiento formal del caso hasta este viernes, luego de recibir la notificación de la autoridad estatal.

Explicó que, una vez enterados, se iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos, en coordinación con el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, cuya representación social recibió la denuncia por tratarse de un delito de índole sexual en el que está involucrada una menor de edad.

El funcionario señaló que, debido a la naturaleza del caso y a la protección que debe garantizarse a las víctimas menores de edad, la información que puede hacerse pública es limitada.

Medidas de protección para la víctima

Agregó que, como parte de las medidas de protección, al docente señalado se le habrían impuesto restricciones, entre ellas la prohibición de acercarse a la adolescente mientras continúan las investigaciones.

Rodríguez Ríos indicó que estas acciones responden también a las instrucciones del fiscal general, Federico Fernández Montañez, de dar seguimiento puntual a las denuncias, particularmente aquellas relacionadas con delitos contra niñas, niños y adolescentes, que requieren atención prioritaria.