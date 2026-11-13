Revisan arma asegurada a dos hombres en la SUTERM

PIEDRAS NEGRAS, COAH: La posible relación de dos hombres detenidos en la colonia SUTERM con otros hechos delictivos forma parte de las líneas de investigación que sigue la Fiscalía General del Estado, luego de que les fuera asegurada un arma de fuego durante una intervención de agentes ministeriales.

El delegado de la Región Norte 1, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que los detenidos, identificados como José Juan N, de 65 años, y Gonzalo N, de 44, todavía se encontraban dentro del plazo legal de 48 horas para que el Ministerio Público resolviera su situación jurídica.

Como parte de las diligencias, la Fiscalía notificó a la Fiscalía General de la República sobre el aseguramiento del arma, con el propósito de que esa instancia determine lo conducente en materia federal y revise si el armamento pudiera estar relacionado con alguna investigación previa.

Los detenidos viajaban en una camioneta Chevrolet Suburban 1999, color arena, cuando fueron interceptados por elementos de la Agencia de Investigación Criminal. En el procedimiento se les encontró un arma abastecida, un cargador y seis cartuchos útiles.

De acuerdo con el delegado, ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público por su presunta participación en hechos de violencia contra integrantes de instituciones de seguridad pública, además de las investigaciones relacionadas con la portación del arma.

Rodríguez Ríos explicó que la autoridad ministerial trabaja en el esclarecimiento de los hechos y en la revisión de posibles antecedentes o vínculos con otros ilícitos. Si las investigaciones arrojan elementos adicionales, se procederá conforme a la competencia de cada autoridad.

Por ahora, la resolución se concentrará en los delitos por los que fueron consignados, aunque el funcionario no descartó que las indagatorias permitan establecer una posible participación en otros hechos delictivos.