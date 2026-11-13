Acuerdan reforzar blindaje ante posible caravana migrante en la frontera

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Autoridades de Coahuila acordaron reforzar la coordinación entre corporaciones de seguridad ante la posible llegada de una caravana migrante a la entidad, aunque hasta el momento no existe información sobre algún contingente que se dirija hacia el norte del estado.

Coordinación entre corporaciones de seguridad

Sonia Villarreal Pérez, subsecretaria de Gobierno en la Región Norte, informó que el tema fue abordado durante una reunión encabezada por el secretario de Gobierno, en representación del Estado, con el general Benítez, comandante de la 47 Zona Militar.

Explicó que durante el encuentro se establecieron diversos acuerdos para trabajar de manera coordinada, principalmente entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Fiscalía General del Estado y las corporaciones municipales.

Precisó que, por ahora, los reportes ubican a los contingentes migrantes en el sur del país, por lo que no existe información de una caravana en tránsito hacia la frontera norte. Sin embargo, señaló que Coahuila mantendrá las acciones preventivas para reforzar la vigilancia en sus accesos.

Acciones preventivas en la frontera

Villarreal Pérez indicó que entre los acuerdos también se contempla invitar a representantes de Ferromex a participar en las reuniones de coordinación, con el propósito de fortalecer la vigilancia en las vías ferroviarias y otros puntos que pudieran ser utilizados para el desplazamiento de migrantes hacia la frontera.

La funcionaria señaló que estas acciones podrán retomar esquemas de coordinación aplicados al inicio de la administración estatal para reforzar la seguridad en los puntos ferroviarios del sur de Coahuila.