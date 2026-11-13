Fiscalía sigue pista de ladrón tras robo en la Zona Centro

PIEDRAS NEGRAS, COAH. La revisión de cámaras de vigilancia y las entrevistas a habitantes del sector forman parte de las diligencias con las que la Fiscalía General de Justicia busca esclarecer el robo registrado en una vivienda de la Zona Centro.

El delegado de la dependencia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, señaló que ya existen líneas de investigación y que, de acuerdo con los primeros datos recabados, en el atraco pudieron intervenir al menos dos personas.

Detalles del robo en la Zona Centro

El inmueble afectado se localiza sobre la calle Xicoténcatl, cerca del cruce con Colón. Según la denuncia de la propietaria, los responsables ingresaron a la casa y causaron daños para sustraer distintos materiales y artículos.

Entre lo robado se encuentran aproximadamente 300 metros de cableado de cobre, tubería del mismo material, un minisplit, una parrilla para cocinar e imágenes de la Virgen de Guadalupe, además de otros objetos de valor.

El funcionario explicó que los agentes de la Agencia de Investigación Criminal ya revisaron grabaciones de domicilios y negocios próximos al lugar de los hechos. También entrevistaron a vecinos y posibles testigos para obtener información que permita avanzar en el caso.

Avances en la investigación

Añadió que los datos reunidos podrían servir para solicitar mandamientos judiciales contra quienes resulten responsables.

La Fiscalía confía en que las investigaciones puedan concluir en los próximos días con la identificación y detención de los presuntos implicados, indicó Rodríguez Ríos.