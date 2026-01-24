Cateo en ejido El Centinela deja aseguramiento de droga y videovigilancia

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Un operativo de cateo realizado la noche del jueves en el ejido El Centinela permitió el aseguramiento de droga y diversos objetos presuntamente utilizados para el consumo y monitoreo del inmueble.

De acuerdo con el delegado de la Fiscalía General del Estado, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, en el lugar se localizaron 56 gramos de cristal, 580 gramos de marihuana, pipas artesanales y cámaras de videovigilancia.

La autoridad confirmó que no se registraron personas detenidas durante la diligencia, ya que al momento de la intervención el domicilio se encontraba deshabitado, por lo que el procedimiento se limitó al decomiso de los artículos asegurados.

El inmueble quedó bajo resguardo para continuar con las indagatorias correspondientes, con el objetivo de establecer la propiedad de la vivienda y proceder legalmente contra los responsables.

El delegado explicó que estas acciones forman parte de investigaciones iniciadas a partir de reportes ciudadanos anónimos, así como de otros aseguramientos previos relacionados con los mismos hechos.