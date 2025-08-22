Conductor ebrio choca contra poste y deja sin luz a la colonia Guillén

PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA. – Un aparatoso accidente de tránsito registrado durante la madrugada de este viernes dejó sin energía eléctrica a varios sectores de la colonia Guillén , luego de que un conductor en estado de ebriedad se impactara contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) .

Los hechos se reportaron cerca de las dos de la mañana , cuando Juan N. circulaba a exceso de velocidad en una camioneta Ford F-150 de color negro por el bulevar Armando Treviño . Al perder el control del vehículo, se proyectó contra un poste de concreto, causando la interrupción del servicio eléctrico en distintas calles.

Socorristas de Bomberos atendieron al conductor en el lugar, diagnosticándole lesiones menores . Sin embargo, fue asegurado por autoridades municipales y consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales debido a los daños ocasionados .