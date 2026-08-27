Ejecutan dos órdenes de aprehensión por delitos de acecho y abuso sexual

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Dos investigaciones que avanzaron por rutas distintas terminaron con la ejecución de sendas órdenes de aprehensión contra hombres señalados por delitos diferentes, quienes ahora deberán comparecer ante la autoridad judicial.

Detenciones en Piedras Negras

Una de las detenciones corresponde a Santos Arón "N", de 47 años, investigado por su probable responsabilidad en el delito de acecho, a partir de hechos registrados en el sector Bellavista. La indagatoria permitió al Ministerio Público reunir información y solicitar ante un juez el mandamiento judicial correspondiente. Una vez localizado, el hombre fue detenido por agentes ministeriales y puesto a disposición de la autoridad competente.

El segundo procedimiento derivó en la captura de Sebastián N, contra quien existe una investigación por el delito de abuso sexual con abuso de autoridad. En este caso, agentes ministeriales también hicieron efectiva una orden de aprehensión emitida por la autoridad judicial, tras realizar las acciones necesarias para ubicar al señalado.

Proceso judicial de los detenidos

Ambos detenidos fueron trasladados para quedar a disposición del órgano jurisdiccional, donde se desarrollarán las audiencias iniciales de cada expediente. Será durante esas diligencias cuando el Ministerio Público exponga los datos de prueba que sustentan las investigaciones, mientras que los imputados tendrán derecho a conocer los cargos y contar con una defensa legal.

Para Santos Arón N, el juez deberá determinar si los elementos aportados permiten establecer una probable participación en el delito de acecho. En cuanto a Sebastián N, la autoridad judicial analizará los datos relacionados con el señalamiento por abuso sexual con abuso de autoridad y resolverá conforme a derecho. Las dos carpetas de investigación son independientes y continuarán su curso por separado. La responsabilidad penal de los imputados deberá determinarse mediante las autoridades judiciales competentes y conforme avance cada proceso.