Muere ciclista de 72 años tras accidente vial en Nava

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Fiscalía General del Estado concluyó de manera preliminar que José Luis de la Paz Juárez, de 72 años, falleció a consecuencia de las lesiones sufridas en un accidente vial, luego de que presuntamente invadió la trayectoria de un vehículo cuando circulaba en bicicleta.

El delegado de la Fiscalía en la Región Norte Uno, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que las investigaciones, sustentadas en declaraciones de testigos y dictámenes periciales, establecen que el ciclista se atravesó al paso de una unidad que contaba con derecho de vía, lo que derivó en el impacto.

Detalles confirmados

El accidente ocurrió el pasado 23 de agosto en el municipio de Nava. Tras el percance, el adulto mayor fue trasladado a un hospital, donde permaneció internado durante varios días; sin embargo, el martes 25 de agosto perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones.

Rodríguez Ríos explicó que agentes de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento del fallecimiento e integraron los elementos periciales correspondientes, entre ellos el dictamen de necropsia, con el propósito de confirmar que la causa de muerte estuvo directamente relacionada con las lesiones ocasionadas en el siniestro.

Acciones de la autoridad

Precisó que la carpeta de investigación es integrada por el Ministerio Público con sede en Allende, autoridad que concentra las diligencias debido a que el percance ocurrió en esa jurisdicción.

El funcionario señaló que, tras el reclamo del cuerpo por parte de los familiares y una vez incorporados los dictámenes técnicos y testimoniales, fue posible avanzar en el cierre de la investigación.

Añadió que, hasta el momento, los indicios recabados apuntan a que el conductor del vehículo involucrado circulaba con preferencia de paso, por lo que las investigaciones no han establecido, de manera preliminar, responsabilidad penal en su contra. No obstante, la carpeta permanecerá abierta hasta concluir el análisis de todos los peritajes.