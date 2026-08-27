Falta de denuncia deja en libertad a tres señalados por presunta extorsión

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La falta de una denuncia formal por parte de la víctima permitió que tres personas señaladas por su presunta participación en un caso de extorsión recuperaran su libertad, informó la Fiscalía General del Estado.

El delegado de la dependencia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, precisó que Félix N., de 47 años; Jorge N., de 19, y Maricruz N., de 25, fueron puestos a disposición de la autoridad luego de ser relacionados con un presunto chantaje contra una mujer, a quien habrían amenazado con difundir fotografías y videos privados.

La falta de denuncia formal

Explicó que, al no presentarse una querella por los delitos de violación a la privacidad o extorsión y al haber sido consignados inicialmente por un ilícito distinto, los imputados recuperaron su libertad una vez vencido el plazo constitucional de 48 horas.

Rodríguez Ríos aclaró que el caso no está concluido, ya que los tres quedaron bajo las reservas de ley, por lo que la carpeta de investigación permanece abierta mientras continúan las diligencias correspondientes.

Comunicación con la víctima

Añadió que la Fiscalía mantiene comunicación con la víctima para que formalice la denuncia, requisito indispensable para fortalecer la investigación y, en su caso, ejercer acción penal por los hechos denunciados.

El funcionario reiteró que, aunque los detenidos fueron relacionados con un presunto acto de chantaje, la ausencia de una denuncia impidió dar continuidad procesal al caso en esta etapa.