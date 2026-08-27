Garantizan seguridad y calma en la Región Norte tras enfrentamiento en Candela

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La seguridad en la Región Norte se mantiene garantizada y en calma, aseguró Raúl Rigoberto Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte Uno, al referirse al operativo desplegado tras el enfrentamiento registrado el martes en Candela.

El funcionario explicó que, ante hechos delictivos que puedan representar un riesgo para la seguridad, se activa un protocolo previamente establecido que permite movilizar de inmediato a las corporaciones de los tres órdenes de Gobierno.

Señaló que la estrategia no se limita a las líneas fronterizas, sino que contempla el blindaje de todo el territorio estatal para evitar el ingreso o desplazamiento de grupos delictivos hacia otras regiones.

Rodríguez Ríos indicó que la coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales permite reforzar la vigilancia cuando ocurre un incidente de relevancia en alguna zona de Coahuila.

Precisó que la activación de estos protocolos no significa que exista una amenaza inminente para la población, sino que forma parte de las acciones preventivas diseñadas para responder ante cualquier eventualidad.

El delegado hizo referencia al enfrentamiento ocurrido el martes en Candela, en los límites de Coahuila y Nuevo León, donde un elemento de la Policía Estatal perdió la vida durante un patrullaje de vigilancia.

De acuerdo con los primeros informes, civiles armados dispararon contra los agentes, quienes repelieron la agresión. Durante el intercambio de disparos, uno de los presuntos agresores fue abatido.

Tras el enfrentamiento, corporaciones estatales y federales reforzaron la vigilancia en la zona, como parte de las acciones para mantener el control y prevenir posibles incursiones delictivas.

Rodríguez Ríos sostuvo que, pese a lo ocurrido en la Región Centro, la situación en la Región Norte permanece bajo control y con presencia permanente de las instituciones de seguridad.