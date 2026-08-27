Vinculan a proceso a hombre por presunto abuso sexual contra niña de 8 años en fraccionamiento Centenario

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un hombre de 52 años fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual cometido en agravio de su sobrina nieta, una niña de 8 años, en hechos registrados en el fraccionamiento Centenario de Piedras Negras.

Tras celebrarse la audiencia inicial, un juez determinó que existen datos de prueba suficientes para que José Rodolfo N. continúe enfrentando el proceso penal, por lo que ordenó su ingreso al Centro Penitenciario de Piedras Negras, donde permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Acciones de la autoridad

Durante la diligencia, el Ministerio Público formuló la imputación y expuso los elementos contenidos en la carpeta de investigación. Además, el imputado tuvo la oportunidad de rendir su declaración antes de que el órgano jurisdiccional resolviera su situación legal.

La autoridad judicial también concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que ambas partes podrán incorporar nuevos medios de prueba con miras a la etapa intermedia del proceso.

Detalles confirmados

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte Uno, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, señaló que el delito imputado es considerado de gravedad, al afectar la libertad sexual de una menor de edad y, además, por tratarse de un hecho que presuntamente ocurrió dentro del entorno familiar.

El funcionario agregó que la Fiscalía mantiene la política de investigar este tipo de conductas hasta sus últimas consecuencias, con el propósito de evitar la impunidad y llevar ante la justicia a quienes presuntamente resulten responsables.