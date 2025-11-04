Por iniciar El Buen Fin 2025; prevén derrama superior a 200 mil MDP a nivel nacional

Piedras Negras, Coahuila.– Con el objetivo de fortalecer el comercio formal y promover el consumo responsable, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) anunció el arranque de la edición número 15 de El Buen Fin 2025, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, en coordinación con cámaras empresariales y autoridades de los tres niveles de gobierno.

Durante la presentación oficial, Benito Martínez González, presidente de la Canaco Piedras Negras, destacó que el programa se ha consolidado como un motor económico a nivel nacional. Recordó que en 2024 alcanzó una derrama de 172 mil 900 millones de pesos, equivalente a un 11.5% más que el año anterior. Para 2025, estimó que la cifra superará los 200 mil millones de pesos.

"El Buen Fin nació en Coahuila hace 15 años, impulsado por empresarios saltillenses desde la Concanaco. Hoy es un orgullo ver cómo se mantiene como una de las estrategias más importantes para el desarrollo económico del país", expresó.

La edición 2025 destacará por incorporar al logotipo oficial el distintivo Hecho en México, como reconocimiento a la creatividad, innovación y esfuerzo de emprendedores y empresas familiares.

El registro para los negocios interesados está disponible en el portal www.elbuenfin.concanaco.com.mx

. Las empresas inscritas recibirán promoción nacional y aparecerán en los mapas digitales del programa, que ayudarán a los consumidores a localizar ofertas en sus zonas.

Entre los comercios locales que ya confirmaron su participación se encuentran Oxxo, Clínica México, Óptica Krystal, Ferreeléctrica e Industrial, Mueblería Sánchez Garza, Super Gutiérrez, Navarro Mueblerías y Pisos y Azulejos Santa María, entre otros.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizará el Sorteo El Buen Fin 2025, dirigido a consumidores y negocios participantes. Para formar parte, los establecimientos deberán estar registrados antes del 12 de noviembre y contar con opinión positiva de cumplimiento fiscal.

La Profeco dispondrá módulos y líneas de atención para resolver controversias, mientras que corporaciones de seguridad reforzarán la vigilancia en centros comerciales y zonas de alta afluencia.

Además, la Lotería Nacional lanzará un billete conmemorativo, cuyo sorteo se efectuará el 14 de noviembre.

Finalmente, Martínez González invitó a todos los comercios, afiliados o no, a inscribirse en la plataforma oficial:

"El Buen Fin es una oportunidad para todos. El consumidor hoy exige confianza y formalidad".