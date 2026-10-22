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Piedras Negras

Refuerzan limpieza en panteones previo al Día de Muertos

La Jurisdicción Sanitaria 01 intensifica la limpieza en panteones para reducir riesgos sanitarios durante la celebración del Día de Muertos.

Por Emilio Gallegos - 22 octubre, 2026 - 03:35 p.m.
Las acciones sanitarias en los camposantos buscan reducir la presencia de vectores y prevenir riesgos de transmisión de enfermedades.
Las acciones sanitarias en los camposantos buscan reducir la presencia de vectores y prevenir riesgos de transmisión de enfermedades.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Ante la proximidad del Día de Muertos, el próximo 2 de noviembre, la Jurisdicción Sanitaria 01 intensificó las labores de limpieza y desinfección en los panteones, con el objetivo de reducir riesgos sanitarios ante la afluencia de visitantes prevista durante la celebración.

Medidas de Prevención en Panteones

Roberto Baeza Díaz, titular de la dependencia, explicó que las acciones buscan evitar la proliferación de vectores en los camposantos y disminuir el riesgo de transmisión de enfermedades.

Incidencia de Enfermedades y Fumigación

El funcionario señaló que la incidencia de padecimientos como dengue y rickettsiosis se ha mantenido en niveles bajos, de acuerdo con los reportes sanitarios. Esta situación, indicó, se atribuye a las medidas preventivas permanentes, principalmente a las labores de fumigación.

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