Refuerzan limpieza en panteones previo al Día de Muertos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Ante la proximidad del Día de Muertos, el próximo 2 de noviembre, la Jurisdicción Sanitaria 01 intensificó las labores de limpieza y desinfección en los panteones, con el objetivo de reducir riesgos sanitarios ante la afluencia de visitantes prevista durante la celebración.

Medidas de Prevención en Panteones

Roberto Baeza Díaz, titular de la dependencia, explicó que las acciones buscan evitar la proliferación de vectores en los camposantos y disminuir el riesgo de transmisión de enfermedades.

Incidencia de Enfermedades y Fumigación

El funcionario señaló que la incidencia de padecimientos como dengue y rickettsiosis se ha mantenido en niveles bajos, de acuerdo con los reportes sanitarios. Esta situación, indicó, se atribuye a las medidas preventivas permanentes, principalmente a las labores de fumigación.