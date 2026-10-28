Alistan tercer quirófano en el Hospital General "Dr. Salvador Chavarría" en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El Hospital General "Dr. Salvador Chavarría Sánchez" prepara la instalación de un tercer quirófano para ampliar su capacidad de atención ante la creciente demanda de procedimientos quirúrgicos, informó su director, Agustín Aguilar Rodríguez.

El directivo señaló que el hospital ya recibió parte del equipamiento necesario, entre este las lámparas y la mesa quirúrgica, mientras se reúnen los elementos pendientes para completar la instalación.

"Estas semanas nos llegó equipo nuevo para instalar un nuevo quirófano. Ya tenemos instaladas las lámparas, ya nos llegó la mesa de quirófano. Ya estamos recabando los últimos datos para instalar un nuevo quirófano", indicó.

Aguilar Rodríguez estimó que el montaje podría concluir a finales de noviembre, aunque precisó que la terminación de los trabajos no implica que el quirófano entre en operación de inmediato. Explicó que primero deberán completar la instalación del equipo y acondicionar el área.

Después, será necesario gestionar el personal requerido para operar los tres quirófanos. El director señaló que la ampliación permitirá disponer de mayor margen para programar intervenciones quirúrgicas, en particular procedimientos menores que también requieren realizarse en quirófano, ante el incremento de la demanda de estos servicios.