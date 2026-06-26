Embargan el "MOTEL DEL AMOR" por demanda laboral; adeudo supera el medio millón de pesos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El conocido "Motel del Amor", ubicado sobre el par vial Román Cepeda, en la colonia Montes, fue escenario este jueves al mediodía de una diligencia de embargo derivada de un conflicto laboral que se arrastra desde 2024.

¿Cómo ocurrió el embargo en el Motel del Amor?

Al inmueble arribó la ex trabajadora Victoria Saucedo, acompañada de su abogado y personal del Juzgado, para notificar formalmente la ejecución del laudo a su favor por despido injustificado.

De acuerdo con lo que ha trascendido del expediente, la demanda ha acumulado montos por diversos conceptos laborales hasta alcanzar cerca de medio millón de pesos. Sin embargo, desde el inicio del litigio, la parte patronal habría intentado frenar el proceso mediante la interposición de un amparo.

Detalles del juicio laboral

Pese a ello, el juicio siguió su curso y la autoridad resolvió a favor de la trabajadora, reconociendo su derecho al pago de salarios caídos, que en esta etapa se cuantifican en aproximadamente 120 mil pesos.

Ante la falta de respuesta de los propietarios durante la diligencia de este jueves, las autoridades procedieron a iniciar el embargo del inmueble, el cual permanecerá como garantía hasta que se cubra la cantidad establecida en el fallo judicial.