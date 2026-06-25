Se frenan obras de pavimentación en Piedras Negras por falta de asfalto; alcalde brinda explicación

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Los trabajos de pavimentación anunciados como una de las principales acciones de infraestructura de la actual Administración permanecen suspendidos desde hace aproximadamente diez días debido a problemas con el suministro de asfalto, reconoció este jueves el alcalde Jacobo Rodríguez.

Durante su conferencia matutina, el Edil informó que la maquinaria adquirida recientemente por el Municipio no ha podido operar porque el proveedor encargado de abastecer la mezcla asfáltica incumplió en repetidas ocasiones las fechas comprometidas para la entrega del material.

"Ya tenemos 10 días prácticamente que no hemos pavimentado", declaró Rodríguez.

Explicó que, aunque el Ayuntamiento ya dispone del tren de pavimentación y del equipo necesario para ejecutar las obras, aún depende de empresas externas para el suministro del asfalto.

"Nosotros compramos toda la maquinaria para poder pavimentar, pero planta de asfalto aún no tenemos", afirmó.

El alcalde no precisó cuándo se normalizará el abasto del material ni la fecha en que podrán reanudarse los trabajos de pavimentación en la ciudad.