Investiga Fiscalía ataque armado que dejó a un hombre herido en la colonia Malvinas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Fiscalía General del Estado mantiene abierta una investigación para esclarecer la agresión a balazos que sufrió un hombre durante la noche del miércoles en la colonia Malvinas, en Piedras Negras.

De acuerdo con información proporcionada por el coordinador del Ministerio Público, agentes de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al Hospital General "Doctor Salvador Chavarría", luego de recibir el reporte del ingreso de una persona lesionada por arma de fuego.

La víctima fue identificada como Gael Juárez Gutiérrez, de 26 años, quien se encuentra en situación de calle. Según su declaración, circulaba en bicicleta sobre el bordo norte cuando un hombre le salió al paso y le disparó, impactándolo en la pierna derecha.

El lesionado señaló ante las autoridades que logró identificar al presunto responsable del ataque, dato que ya forma parte de la carpeta de investigación que integra el Ministerio Público.

A consecuencia del disparo, Gael sufrió una fractura de tibia, lesión que requirió atención médica especializada. Paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron al Hospital General, donde permanece fuera de peligro.

El coordinador del Ministerio Público informó que, desde el momento en que se tuvo conocimiento del caso, agentes investigadores comenzaron a recabar testimonios de personas que presenciaron la agresión, además de la declaración formal de la víctima y los dictámenes emitidos por el médico legista.

Precisó que las diligencias han permitido establecer líneas sólidas de investigación encaminadas al esclarecimiento de los hechos y a la identificación del probable responsable.

De manera extraoficial trascendió que un hombre identificado como Elías "N" habría sido asegurado en relación con estos hechos; sin embargo, hasta el momento la Fiscalía General del Estado no ha confirmado oficialmente alguna detención ni ha informado sobre una judicialización del caso.