Hombre muere tras golpiza en cantina; va Fiscalía por homicidio

ALLENDE, COAH. – La Fiscalía General del Estado buscará reclasificar a homicidio el proceso penal iniciado por la agresión que sufrió Erick Padrón López, de 41 años, quien falleció tras permanecer varios días hospitalizado a consecuencia de las lesiones que recibió durante una riña registrada en una cantina de Allende.

De acuerdo con las investigaciones, Juan Armando "N" aparece como presunto responsable de la agresión, en la que la víctima fue golpeada con un tubo y sufrió severas lesiones craneales.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que el imputado ya había sido vinculado a proceso por el delito de lesiones graves y enfrentaba medidas cautelares que le permitían continuar su proceso en libertad, entre ellas la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad.

Sin embargo, tras el fallecimiento de la víctima, la situación jurídica del caso cambió y el Ministerio Público trabaja en la integración de nuevos elementos para solicitar una orden de aprehensión por el delito de homicidio.

"La investigación continúa con la recopilación de testimonios y otros datos de prueba que permitan robustecer la carpeta y solicitar ante un juez el mandamiento judicial correspondiente", explicó el funcionario.

La Agencia de Investigación Criminal tomó conocimiento del deceso luego de que Erick Padrón López muriera mientras permanecía internado en el Hospital General "Dr. Salvador Chavarría" de Piedras Negras, donde recibía atención médica desde hacía varios días debido a las lesiones sufridas durante la agresión ocurrida en Allende.

Como parte de las diligencias, peritos y médicos forenses realizaron la necropsia de ley para establecer la causa exacta de muerte y determinar la relación directa entre las lesiones provocadas y el fallecimiento.

De acuerdo con el dictamen preliminar, la víctima murió a consecuencia de un shock neurogénico derivado de una hemorragia y de la fractura de cráneo que presentaba.

Además, la Fiscalía solicitó el expediente clínico completo y el resumen médico del paciente para fortalecer el análisis pericial y acreditar el nexo causal entre la agresión y la muerte.

Gómez Rodríguez señaló que las líneas de investigación se encuentran plenamente definidas, por lo que se prevé que en los próximos días quede concluida la integración del expediente para solicitar la reclasificación del delito y continuar el proceso penal bajo una nueva tipificación jurídica.