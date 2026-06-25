Arrolla ebrio a policía estatal durante revisión en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Fiscalía General del Estado mantiene bajo investigación al conductor que presuntamente atropelló a un elemento de la Policía del Estado durante una revisión preventiva, luego de que fuera detenido en flagrancia y puesto a disposición del Ministerio Público por los delitos de lesiones y daños.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que la representación social integra la carpeta de investigación mediante peritajes en materia de tránsito terrestre, entrevistas a testigos y el análisis de videograbaciones que permitan establecer la mecánica del incidente y deslindar responsabilidades. Precisó que la situación jurídica del detenido deberá resolverse dentro del plazo constitucional de 48 horas.

El funcionario confirmó que la persona lesionada es un elemento activo de la Policía del Estado; sin embargo, señaló que su identificación formal dentro de la carpeta de investigación quedará integrada una vez que presente la denuncia correspondiente y se cumplan los procedimientos ministeriales.

Detalles del incidente

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este jueves en el cruce de las calles Rafael Talamantes y Chihuahua, en la colonia Lázaro Cárdenas, donde policías estatales marcaron el alto a una camioneta para realizar una revisión preventiva.

De acuerdo con los primeros reportes, cuando varios agentes descendieron de la patrulla para efectuar la inspección, el conductor aceleró con la aparente intención de evadir la intervención policial y embistió a uno de los oficiales. La persecución concluyó metros adelante, donde el presunto responsable fue asegurado.

El detenido fue identificado como Armando N., de 33 años, comerciante dedicado a la venta de botas, quien conducía una camioneta Dodge RAM modelo 2019, color negro.

Acciones de la autoridad

Gómez Rodríguez indicó que, como parte del protocolo, el conductor fue sometido a la certificación médica correspondiente tras ser puesto a disposición del Ministerio Público. No obstante, agregó que desde el Informe Policial Homologado se asentó que, al momento de la detención, presentaba estado de ebriedad, condición que también forma parte de los datos de prueba integrados a la investigación.

El oficial lesionado, identificado como Rubén N., de 33 años, fue trasladado a una clínica particular, donde permanece bajo valoración médica para descartar lesiones de mayor gravedad. Hasta el momento, las autoridades reportan que su estado de salud es estable.

Mientras continúan las diligencias ministeriales, la Fiscalía determinará en las próximas horas la situación legal del imputado con base en los dictámenes periciales, los testimonios recabados y las demás evidencias que integran la carpeta de investigación.