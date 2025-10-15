Edición 300 del Mercadito Mejora llega a Infonavit con productos baratos y apoyo ciudadano

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — El programa social Mercadito Mejora celebrará su edición número 300 este viernes 17 de octubre en la colonia Infonavit, donde se ofrecerán productos de la canasta básica a precios reducidos, así como servicios de atención ciudadana y asesoría legal.

El evento se llevará a cabo a partir de las 10:00 de la mañana en el cruce de las calles Papaloapan y Río Lerma, informó Marco Antonio Saldaña, coordinador de Mejora Coahuila en esta ciudad.

"Habrá descuentos de hasta un 25 o 30 por ciento, e incluso más en algunos productos. Por ejemplo, la tapa de huevo estará en promedio a 50 pesos", detalló Saldaña.

Además de frutas, verduras y otros artículos esenciales a bajo costo, se instalarán módulos de la Fiscalía del Estado y del Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer, donde se podrán presentar denuncias o dar seguimiento a casos activos.

Saldaña agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas por su apoyo constante al programa. "La gente se va contenta, satisfecha y agradecida. Esta edición 300 es muestra de que el programa ha cumplido con su objetivo: apoyar la economía familiar", expresó.

El funcionario invitó a los habitantes de Infonavit y colonias cercanas a acudir y aprovechar los beneficios del evento.