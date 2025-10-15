Arranca pavimentación en la colonia Presidentes con apoyo de Mejora Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Autoridades estatales dieron este martes el banderazo de inicio a los trabajos de pavimentación en la colonia Presidentes, como parte del programa Mejora Coahuila, impulsado por el Gobierno del Estado.

El acto fue encabezado por el coordinador estatal de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, acompañado por funcionarios locales y representantes ciudadanos.

"Con este tipo de obras seguimos cumpliendo el compromiso del gobernador Manolo Jiménez Salinas de llevar más infraestructura a las colonias, mejorando la calidad de vida de las familias nigropetenses", se destacó durante el arranque.

El proyecto forma parte de una estrategia integral para fortalecer el desarrollo urbano, mejorar la movilidad y elevar las condiciones de vida en sectores con rezago.

Durante el evento también estuvieron presentes autoridades como Sonia Villarreal, Norma Treviño, Memo Ruiz, Franco González, Ana María Nicanor, Moyeda Frías y Azeneth Torres, quienes reiteraron su respaldo a los trabajos que transforman el entorno social de la ciudad.