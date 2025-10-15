Homenaje con historia: Secundaria Alberto Salinas Carranza honra a sus pilares fundadores

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Con la presencia de autoridades educativas, docentes y alumnos, la Escuela Secundaria Técnica del Estado "Gral. Alberto Salinas Carranza" llevará a cabo la inauguración de tres espacios académicos dedicados a figuras clave en la historia de la institución.

La ceremonia se realizará este jueves 23 de octubre a las 8:30 de la mañana, en las instalaciones del plantel ubicado en la colonia Parque Industrial, donde se develarán las placas conmemorativas de la Biblioteca Escolar, el Aula de Medios y la Sala de Maestros, nombradas en honor a quienes contribuyeron significativamente al desarrollo de esta comunidad educativa.

La Biblioteca Escolar será nombrada "Profa. Sara Calderón Camacho", en reconocimiento a su papel como figura fundadora. "Fue el corazón y la mente visionaria que dio vida a esta secundaria, con una vocación inquebrantable y un profundo amor por la educación", expresaron en la invitación al evento.

El Aula de Medios llevará el nombre de "Profr. Ramiro Otoniel Kanagusico Sánchez", a quien se reconoce como pieza clave en la consolidación del proyecto educativo desde sus inicios. Fue quien logró conformar la primera plantilla docente, estableciendo los cimientos académicos de la institución.

Asimismo, la Sala de Maestros será dedicada a la "Profa. Martha Margarita González Garza", quien dedicó décadas de servicio a la escuela, dejando una huella imborrable en generaciones de estudiantes y colegas.