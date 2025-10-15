Investiga Propaec al Ayuntamiento de Piedras Negras por trato a animales

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — El Municipio de Piedras Negras fue notificado formalmente por la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Coahuila (Propaec) sobre un procedimiento administrativo en su contra, tras detectarse irregularidades en el manejo, sacrificio y disposición final de animales en el Centro de Bienestar Animal.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, el secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar, confirmó que la notificación fue recibida el martes a las 13:54 horas, y que las observaciones derivan de una verificación directa realizada por personal de la Propaec en las instalaciones del centro.

"La observación principal es la falta de registro documental y la omisión en la entrega de informes semestrales sobre los animales capturados y sacrificados, como lo marca la Ley de Protección y Trato Digno a los Seres Sintientes", explicó el funcionario.

Aunque descartó que se trate de un juicio formal, Aguilar indicó que el municipio cuenta con tres días para entregar información inicial y quince días para presentar pruebas que permitan desvirtuar las observaciones.

"Vamos a cumplir y estimamos que vamos a salir adelante. Por el momento, no está contemplada ninguna impugnación", aseguró.

Por su parte, la Propaec informó que las faltas detectadas constituyen violaciones a la legislación estatal vigente y podrían derivar en una sanción económica de hasta un millón cien mil pesos, aunque esta dependerá de la resolución del procedimiento.

Aguilar minimizó por ahora la posibilidad de una multa de ese tamaño. "Lo que existe en este momento es un apercibimiento. Cualquier sanción será determinada conforme avance el proceso", dijo.

En cuanto a las tres denuncias penales interpuestas ante la Fiscalía General del Estado, relacionadas con el caso de perros presuntamente arrojados a un basurero, el secretario del Ayuntamiento señaló que no han sido notificados oficialmente y que la información disponible proviene de medios de comunicación.

También confirmó la recepción de un exhorto del Congreso del Estado sobre el tema, aunque aclaró que aún no ha sido notificado de forma oficial.