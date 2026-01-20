Avanzan investigaciones por robos en escuelas de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Autoridades de la Fiscalía General de Justicia informaron que existen avances en las investigaciones relacionadas con robos y daños registrados en al menos tres centros educativos de la ciudad.

Acciones de la autoridad

El delegado de la dependencia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, señaló que se cuenta con sólidas líneas de investigación y reiteró la importancia de que las víctimas interpongan la denuncia formal, ya que este paso es clave para que las autoridades puedan proceder legalmente contra los responsables.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para fortalecer la vigilancia comunitaria, indicando que ante la detección de personas sospechosas o ajenas a los planteles educativos se debe dar aviso inmediato a la policía, a fin de que se actúe con rapidez.

Detalles confirmados

El funcionario agregó que se reforzarán las acciones de seguridad en coordinación con otras corporaciones, con el objetivo de incrementar la vigilancia y prevenir nuevos robos en instituciones educativas.