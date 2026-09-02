Vinculan a proceso a empleado de agencia automotriz por presunto abuso sexual contra adolescente

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso de un empleado de una agencia automotriz de Piedras Negras, señalado por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual en agravio de una adolescente de 15 años.

De acuerdo con el coordinador de Ministerios Públicos, Luis Julián Valdez, la investigación se inició una vez que la menor presentó la denuncia formal ante las autoridades. A partir de ese momento, el caso fue canalizado al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, instancia que participó en la integración de la carpeta de investigación.

Con los datos de prueba recabados durante las indagatorias, el Ministerio Público solicitó a un juez una orden de aprehensión en contra de Sebastián N., la cual fue autorizada y posteriormente ejecutada por elementos investigadores.

Tras su detención, el imputado fue presentado ante la autoridad judicial durante la audiencia inicial. Luego de valorar los elementos expuestos por la representación social, el juez resolvió vincularlo a proceso y dictó como medida cautelar la prisión preventiva justificada.

Acciones de la autoridad

Como parte de la resolución, el juzgador fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que tanto el Ministerio Público como la defensa podrán aportar nuevos elementos al expediente antes de que continúe el procedimiento penal.

Sebastián N. permanecerá internado en el Centro Penitenciario de Piedras Negras mientras avanza el proceso judicial. Debido a que la persona afectada es menor de edad, las autoridades mantienen bajo reserva cualquier dato que pueda revelar su identidad. Asimismo, la vinculación a proceso no representa una sentencia condenatoria, por lo que el imputado conserva la presunción de inocencia hasta que exista una resolución definitiva emitida por la autoridad competente.

Detalles confirmados

La Fiscalía General del Estado ha enfatizado la importancia de proteger la identidad de la víctima en este caso, asegurando que se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad y bienestar. Las autoridades continúan trabajando en la recolección de pruebas y testimonios que fortalezcan el caso en contra de Sebastián N..

Impacto en la comunidad

Este caso ha generado preocupación en la comunidad de Piedras Negras, donde se han llevado a cabo diversas campañas de concientización sobre la prevención del abuso sexual y la importancia de denunciar estos delitos. Las autoridades locales han instado a la población a estar alerta y a apoyar a las víctimas en la búsqueda de justicia.