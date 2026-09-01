Refuerzan con nuevo equipo quirúrgico al Hospital General de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— El Gobierno de Coahuila autorizó nuevo equipamiento para fortalecer la capacidad quirúrgica y de atención del Hospital General Dr. Salvador Chavarría, entre el que se contemplan dos lámparas de quirófano, una mesa quirúrgica automática y camas para el área de Urgencias.

Agustín Aguilar Rodríguez, director del Hospital General, informó que el equipo forma parte del programa de infraestructura impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y permitirá atender necesidades que el nosocomio ha arrastrado durante varios años.

Explicó que las dos lámparas de quirófano serán sustituidas debido a que las actuales tienen varios años de servicio y han requerido mantenimiento constante.

"Es importante en un área quirúrgica tener una buena visión. Las lámparas del hospital ya tienen ciertos años y se les ha dado mucho mantenimiento", señaló.

Además de las lámparas, el hospital recibirá una mesa de quirófano automática y camas para el área de Urgencias, algunas de las cuales serán reemplazadas debido al desgaste que presentan por los años de uso.

Aguilar Rodríguez destacó que el fortalecimiento de la infraestructura resulta necesario ante el volumen de procedimientos que realiza el hospital, con un promedio superior a 250 intervenciones quirúrgicas mensuales.

Aunque la actividad varía de acuerdo con cada periodo, señaló que en algunos meses se han registrado entre 80 y 120 procedimientos, mientras que en otros se supera la cifra de 200 cirugías.

Analizan reorganizar el área quirúrgica

El director informó que el hospital trabaja además en un proyecto para reorganizar y concentrar el área quirúrgica en una sola ubicación.

Actualmente, explicó, el hospital cuenta con dos quirófanos y una sala de expulsión, pero las áreas relacionadas con quirófano y Ginecología se encuentran distribuidas en distintos puntos del inmueble.

La intención es evaluar, junto con el área de infraestructura y bajo las normas correspondientes, la posibilidad de unificar estas áreas para mejorar su funcionamiento.

Con la llegada de las nuevas lámparas también se contempla analizar su reubicación. Una sustituirá la que presenta mayor deterioro, mientras que la otra podría destinarse al área de expulsión.

Aguilar Rodríguez señaló que la reorganización del área quirúrgica es un proyecto que se ha planteado desde hace aproximadamente dos años y que continúa en evaluación.

Mantienen atención quirúrgica y obstétrica

El director explicó que el hospital mantiene una demanda constante de procedimientos quirúrgicos, entre ellos cirugías obstétricas, vasectomías y otras intervenciones que requieren el uso de quirófano.

Destacó que durante esta temporada la atención obstétrica representa una parte importante de la actividad, al registrarse una elevada demanda de mujeres embarazadas.

Como ejemplo, señaló que durante la jornada en que realizó la declaración se tenían programadas tres cesáreas, por lo que se buscaba avanzar con los procedimientos conforme a la disponibilidad y sin descuidar la atención de urgencias.

"Si no hay ninguna urgencia, buscamos pasar esas cirugías obstétricas", explicó.

El hospital, aclaró, no es un nosocomio materno-infantil, pero la atención obstétrica representa una parte relevante de la actividad quirúrgica.

También fortalecen equipamiento médico

Aguilar Rodríguez destacó que durante este año también se ha fortalecido el equipamiento médico del hospital.

Entre las adquisiciones mencionó entre 40 y 50 bombas de infusión nuevas, equipos utilizados para administrar medicamentos de manera precisa a los pacientes.

Asimismo, señaló que se ha mantenido durante dos años consecutivos el servicio de endoscopias sin interrupciones permanentes.

Reconoció que en julio pasado uno de los equipos presentó una falla que obligó a suspender temporalmente las endoscopias durante aproximadamente tres semanas, pero el servicio ya fue restablecido.

El director agradeció el respaldo del Gobierno estatal y señaló que, aunque las necesidades de infraestructura y equipamiento son amplias, la incorporación gradual de nuevos recursos permite fortalecer la atención que se brinda a los pacientes.