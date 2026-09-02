Joven de 21 años denuncia a entrenador de Capos Gym por presunto acoso sexual

Piedras Negras, Coah.- Una joven de 21 años denunció ante las autoridades un presunto abuso sexual ocurrido dentro de un gimnasio ubicado en la colonia Guillén, donde señaló directamente a uno de los entrenadores del establecimiento.

Según el testimonio de la denunciante, mientras realizaba su rutina de ejercicios fue víctima de presuntos tocamientos sin su consentimiento por parte de Ernesto "N", alias "Tito", de 40 años, quien se desempeña como entrenador en Capos Gym.

La situación habría provocado temor y una crisis nerviosa en la joven, quien posteriormente pidió ayuda. Al enterarse de lo ocurrido, su pareja acudió al gimnasio para recogerla y confrontó al señalado.

De acuerdo con la versión de la denunciante, durante ese momento el entrenador presuntamente golpeó al joven y después abandonó el lugar a bordo de una camioneta.

Sin embargo, horas más tarde, el hombre señalado habría regresado al gimnasio para continuar con sus labores, pese a la denuncia realizada por la joven.

La denunciante reiteró que los hechos ocurrieron mientras se encontraba dentro del establecimiento realizando sus actividades físicas. El caso quedó en conocimiento de las autoridades, que deberán determinar las responsabilidades correspondientes.

La joven denuncia abuso sexual en gimnasio

La joven de 21 años relató que fue víctima de tocamientos sin su consentimiento mientras hacía ejercicio. La denuncia ha generado preocupación en la comunidad local sobre la seguridad en los gimnasios.

Confrontación en el gimnasio

Tras el incidente, su pareja confrontó al entrenador, quien presuntamente agredió al joven antes de huir. Este tipo de situaciones resaltan la importancia de la denuncia y la protección de las víctimas.

Acciones de las autoridades

A pesar de la denuncia, el entrenador regresó al gimnasio para continuar con sus labores. Las autoridades están investigando el caso para determinar las responsabilidades y asegurar la justicia para la joven.