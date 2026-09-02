Calla acusado en audiencia inicial sobre presunto abuso contra menor de 15 años

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El hombre identificado como José Iván N., investigado por presuntos delitos sexuales en agravio de una persona menor de 15 años, optó por guardar silencio durante la audiencia inicial celebrada tras el cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra.

El coordinador de Ministerios Públicos, Luis Julián Valdez, informó que el imputado fue presentado ante un juez para enfrentar el proceso penal derivado de una investigación por hechos ocurridos en la colonia Acoros, de Piedras Negras.

La representación social formuló imputación por los delitos de tentativa punible de violación equiparada y abuso sexual en persona menor de 15 años, ambos con una circunstancia agravante relacionada con la calidad atribuida al presunto responsable.

Audiencia inicial de José Iván N.

Durante la diligencia judicial, José Iván N. hizo valer su derecho constitucional a no declarar. Asimismo, por conducto de su defensa, solicitó la duplicidad del término constitucional, petición que fue concedida por el órgano jurisdiccional.

Con ello, la audiencia fue diferida y continuará este miércoles, fecha en la que el juez resolverá si existen elementos suficientes para vincular al imputado a proceso, conforme a la solicitud presentada por el Ministerio Público.

Investigación de la Fiscalía

Valdez indicó que la Fiscalía mantiene la integración de datos de prueba para fortalecer la investigación y sustentar la petición formulada ante la autoridad judicial.

En caso de que el juez determine la vinculación a proceso, también deberá definir las medidas cautelares que, en su caso, serán impuestas, además de ordenar la continuación de las siguientes etapas del procedimiento penal.

Por tratarse de una víctima menor de edad, su identidad y cualquier dato que permita identificarla permanecen bajo reserva, en apego a las disposiciones legales de protección a niñas, niños y adolescentes.

José Iván N. conserva en todo momento la presunción de inocencia, por lo que será la autoridad judicial la que determine su situación jurídica conforme avance el proceso.