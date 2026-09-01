Vigilan casos sospechosos de dengue y rickettsiosis en la Región Norte

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Los casos sospechosos de dengue y rickettsiosis detectados en las últimas semanas en la Región Norte continúan bajo vigilancia sanitaria, aunque varios ya fueron descartados y permanecen pendientes nuevos resultados de laboratorio.

Roberto Bellock, epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria 01, informó que el caso probable de rickettsiosis reportado la semana pasada en Nava resultó negativo.

Actualmente, agregó, permanecen en estudio nuevos casos probables detectados en Nava y en las colonias Gobernadores y Acoros, en Piedras Negras.

Vigilancia sanitaria activa por dengue y rickettsiosis en Piedras Negras

Ante estos reportes, personal de la Jurisdicción Sanitaria 01 desplegó acciones en las zonas donde fueron identificados, entre ellas fumigación y búsqueda de vectores, mientras los pacientes permanecen en sus domicilios bajo vigilancia médica, a la espera de los resultados de laboratorio.

En cuanto al dengue, Bellock señaló que los casos sospechosos reportados durante la semana anterior fueron descartados y, hasta el momento, no se tienen nuevos casos probables notificados ante la Jurisdicción Sanitaria 01.

Detalles confirmados sobre la situación epidemiológica

El epidemiólogo destacó que, pese a que históricamente estas fechas representan un periodo de riesgo para la aparición de brotes, hasta ahora no se ha registrado en la región el repunte de enfermedades que se esperaba para esta temporada.

A nivel nacional, añadió, se observa una reducción cercana al 80 por ciento en los casos de estas enfermedades respecto al mismo periodo del año anterior.

No obstante, las autoridades mantienen activas las brigadas de fumigación y control de vectores, debido a que la presencia de nuevos casos probables obliga a reforzar las medidas preventivas y de vigilancia.

Acciones de la autoridad ante nuevos casos

Bellock consideró favorable el panorama epidemiológico actual en la región, aunque advirtió que puede modificarse rápidamente si se relajan las acciones de prevención.

Por ello, la Jurisdicción Sanitaria 01 continuará con las labores de control de vectores y vigilancia epidemiológica en los sectores donde se detecten pacientes con síntomas compatibles con dengue o rickettsiosis.