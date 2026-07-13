Regresa de trabajar y encuentra su casa saqueada en Acoros II

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Un hombre regresó a su vivienda tras permanecer varios días fuera de la ciudad por motivos laborales y descubrió que delincuentes habían irrumpido en el inmueble para apoderarse de diversos bienes de valor.

El afectado, identificado como Ismael García, encontró violentada la puerta principal de su domicilio, ubicado sobre la calle Cimboa, en la colonia Acoros II, lo que confirmó que la propiedad había sido allanada durante su ausencia.

¿Cómo ocurrió el robo?

Al revisar el interior, observó las habitaciones completamente revueltas y constató el robo de aparatos electrónicos, joyería, herramientas, prendas de vestir y dinero en efectivo. Hasta el momento, no se ha determinado el monto de las pérdidas materiales.

Acciones de la autoridad

El propietario indicó que no cuenta con información que permita identificar a los responsables, por lo que acudirá ante el Ministerio Público para formalizar la denuncia e iniciar el procedimiento legal correspondiente.

Con la querella, la Fiscalía General del Estado abrirá una carpeta de investigación para recabar indicios, establecer la forma en que ocurrió el robo, tratar de ubicar a los responsables y recuperar los objetos sustraídos.