Sin fecha para reparar socavón y drenaje colapsado en la colonia Bravo de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El Gobierno Municipal de Piedras Negras continúa sin definir una fecha para reparar el socavón de la colonia Bravo y los colapsos del drenaje sanitario en la Ruta Fiscal, dos problemas de infraestructura que desde hace meses afectan a vecinos, comercios y la circulación vehicular.

Acciones de la autoridad

Durante la conferencia matutina de este viernes, el director de Imagen Urbana y vocero del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), Alexis González, informó que antes de iniciar cualquier intervención será necesario incrementar la capacidad de bombeo del cárcamo número tres, con el fin de reducir el nivel de agua en la red sanitaria y permitir las labores de excavación y rehabilitación.

Explicó que primero deberán instalarse nuevas piezas para aumentar el flujo del sistema y, una vez disminuido el nivel del agua, será posible intervenir tanto la Ruta Fiscal como el socavón ubicado en la colonia Bravo.

Pese a ello, ni González ni el alcalde Jacobo Rodríguez precisaron cuándo comenzarán las obras ni establecieron un plazo para su conclusión.

Detalles confirmados

En el caso del socavón de la colonia Bravo, González explicó que será necesario excavar entre siete y ocho metros de profundidad para sustituir una tubería de 36 pulgadas. Agregó que la obra podría superar los dos millones de pesos, aunque el costo definitivo dependerá de las cotizaciones que presenten los proveedores.

Sobre la Ruta Fiscal, las autoridades tampoco informaron una fecha para el inicio de los trabajos.

El socavón de la colonia Bravo permanece reportado desde abril. De acuerdo con vecinos del sector, el sitio continúa con señalización insuficiente y representa un riesgo para quienes transitan por la zona. Habitantes aseguran que en ese punto han caído una patrulla, vehículos particulares y ciclistas debido al deterioro del pavimento.

Impacto en la comunidad

En la Ruta Fiscal, las afectaciones se han prolongado durante varios meses. Vecinos denuncian daños estructurales en viviendas que atribuyen al reblandecimiento del terreno provocado por filtraciones constantes, además de malos olores, encharcamientos permanentes y pérdidas económicas para comercios del sector, algunos de los cuales dejaron de operar.