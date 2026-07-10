Emiten alerta preventiva por lluvias de hasta cuatro pulgadas en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Dirección de Protección Civil y Bomberos emitió una alerta preventiva ante el pronóstico de lluvias que afectará a la región del 10 al 16 de julio, periodo en el que se prevén acumulados de hasta cuatro pulgadas de precipitación, así como rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora.

De acuerdo con el reporte meteorológico, las condiciones de inestabilidad mantendrán cielos mayormente nublados durante los próximos días, con temperaturas máximas cercanas a los 35 grados centígrados y probabilidad de lluvias de intensidad variable a lo largo de la semana.

Periodos de mayor riesgo

Las autoridades advirtieron que los periodos de mayor riesgo podrían presentarse durante las madrugadas del miércoles y jueves, cuando se espera un incremento en la intensidad de las tormentas, lo que favorecería un mayor volumen de escurrimientos pluviales y encharcamientos.

Recomendaciones de Protección Civil

Ante este escenario, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales, evitar cruzar calles, vados o arroyos con corriente, conducir con precaución durante las precipitaciones y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades.

El Gobierno Municipal informó que mantendrá el monitoreo permanente de la evolución de las condiciones meteorológicas y emitirá nuevas actualizaciones en caso de que el pronóstico presente cambios relevantes.