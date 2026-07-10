Crece la atención gerontológica en el Centro de Salud Mundo Nuevo, pese a retos de acceso

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La atención gerontológica en el Centro de Salud Mundo Nuevo avanza de manera gradual, aunque enfrenta obstáculos como el desconocimiento de la población sobre este servicio, la falta de tiempo de los adultos mayores y la ausencia de familiares que puedan acompañarlos a sus consultas.

La gerontóloga del Centro de Salud, Angélica de Jesús González, informó que desde el inicio de las actividades, en mayo pasado, se ha trabajado en la captación de pacientes mediante entrevistas y talleres, con el propósito de dar a conocer los beneficios de la atención integral para las personas mayores.

Explicó que la gerontología aborda la salud del adulto mayor desde una perspectiva integral, al evaluar aspectos físicos, funcionales, psicológicos y sociales, además de promover ejercicios de estimulación física y cognitiva, fortalecimiento de la memoria, la atención, la concentración y la convivencia familiar y comunitaria.

"La finalidad es que las personas mayores conserven su funcionalidad y puedan vivir una vejez digna, manteniendo su independencia el mayor tiempo posible", señaló.

Indicó que la falta de una cultura de autocuidado desde edades tempranas favorece la aparición de enfermedades crónicas durante la vejez, por lo que la atención gerontológica busca retrasar su progresión y reducir sus efectos físicos y emocionales.

Añadió que factores como una alimentación inadecuada, el sedentarismo, el aislamiento social y el incumplimiento de los tratamientos médicos incrementan el riesgo de padecimientos crónicos y de deterioro cognitivo.

Detección de violencia contra adultos mayores

Respecto a la detección de posibles casos de violencia contra personas adultas mayores, González señaló que hasta el momento no se han identificado situaciones confirmadas entre los pacientes atendidos; sin embargo, explicó que durante las valoraciones se revisan indicadores físicos y funcionales que podrían alertar sobre algún caso.

La especialista informó que en mayo fueron atendidos alrededor de 45 adultos mayores y durante el mes siguiente la cifra aumentó a aproximadamente 75 personas. Además, los talleres comunitarios realizados al aire libre han permitido acercar el servicio a un mayor número de habitantes.

Impacto en la comunidad

Agregó que también se han identificado adultos mayores que viven solos debido a que sus familiares radican en otras ciudades o estados, situación que puede generar sentimientos de soledad, por lo que se les invita a participar en las actividades de atención gerontológica para fortalecer su bienestar físico y emocional.