SNE fortalece vinculación con empresas para ampliar oferta laboral en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El Servicio Nacional de Empleo (SNE) en Piedras Negras mantiene un contacto permanente con empresas de los sectores industrial, comercial y de servicios para ampliar la oferta laboral y facilitar la colocación de buscadores de empleo mediante vacantes actualizadas y atención personalizada.

El Servicio Nacional de Empleo en Piedras Negras mantiene contacto constante con empresas locales.

La coordinadora del Servicio Nacional de Empleo en la región, Leticia Martínez Estrada, informó que cada semana se realiza un acercamiento con reclutadores de la industria maquiladora para conocer las necesidades de contratación y publicar las vacantes disponibles.

Explicó que, además de puestos para operadores de producción, el SNE promueve oportunidades en áreas como mantenimiento, logística, supervisión y administración, con el propósito de ampliar las opciones para quienes buscan incorporarse al mercado laboral.

"Invitamos a los buscadores de empleo a consultar la página del Servicio Nacional de Empleo de Piedras Negras, donde las vacantes se actualizan constantemente y también encontrarán los teléfonos para solicitar información", señaló.

Las vacantes en el sector comercial presentan alta rotación, especialmente para cajeros.

Indicó que el personal del SNE realiza un filtro previo de candidatos para canalizar a las empresas únicamente a quienes cumplen con el perfil solicitado, servicio que se ofrece de manera gratuita tanto para empleadores como para solicitantes.

Martínez Estrada destacó que una empresa de la localidad prevé contratar durante julio alrededor de 20 operadores por semana, mientras que otras compañías continúan solicitando personal para distintas áreas, aunque en menor número.

Asimismo, señaló que las vacantes del sector comercial presentan una alta rotación, ya que puestos como cajeros suelen cubrirse en uno o dos días, lo que obliga a mantener una actualización constante de la bolsa de trabajo.

El SNE realiza un filtro de candidatos para facilitar la colocación en empresas.

Agregó que el Servicio Nacional de Empleo también realiza visitas a nuevas empresas y comercios para promover sus servicios de reclutamiento sin costo y fortalecer la vinculación con el sector productivo.

La oficina permanecerá abierta al público hasta el 17 de julio, de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 16:00 horas, y suspenderá actividades por el periodo vacacional a partir de finales de julio, reanudando labores el 3 de agosto.